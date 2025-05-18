800 دينار سجلي حالاً..خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر وشروط التقديم على المنحة

أوضحت الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر بأن منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر تصل إلى 800 دينار جزائري حيث تسعى الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر إلى تقديم برامج دعم شاملة تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة للمواطنين والمواطنات في الجزائر خاصة الفئات ذات الدخل المحدود ومن بين هذه المبادرات هي منحة المرأة الماكثة في البيت الموجهة للسيدات غير العاملات في القطاعات المختلفة بالدولة.

شروط التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت

تعتبر منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر من أفضل المبادرات التي تهدف إلى دعم المرأة الغير عاملة في الجزائر كما لقد حددت الوكالة الوطنية للتشغيل مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للاستفادة من هذه المنحة وهي كالتالي:

يشترط أن تكون المتقدمة حاصلة للجنسية الجزائرية.

كما يجب ألا تكون السيدة موظفة في القطاعين العام أو الخاص.

كذلك لا بد من لإقامة الدائمة والمستمرة داخل الأراضي الجزائرية.

تشترط الوكالة الوطنية للتشغيل ألا تكون السيدة مستفيدة من أي دعم مالي حكومي آخر.

أن تثبت المتقدمة أنها لا تملك دخل شهري ثابت.

توفير جميع المستندات المطلوبة عند التقديم على منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر.

يجب ألا تكون السيدة قد استفادت من منحة داخل نطاق الجزائر.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر

لقد وفرت الوكالة الوطنية للتشغيل إمكانية التقديم على المنحة بشكل إلكتروني عبر موقعها الرسمي باتباع الخطوات التالية: