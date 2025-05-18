تصميم نحيف ووزن خفيف.. مميزات وعيوب هاتف Samsung Galaxy S25 Edge وسعره الرسمي في السعودية والإمارات

أعلنت شركة سامسونج قبل أيام عن أحدث هواتفها الرائدة ألا وهو Samsung Galaxy S25 Edge، والذي يُعد أنحف هاتف في تاريخ سلسلة Galaxy S، إلى جانب وزنه الخفيف الذي يجعل استخدامه بيد واحدة أكثر راحة وسلاسة، ورغم نحافته يقدم الهاتف مجموعة قوية من المواصفات، أبرزها شاشة متطورة تدعم أحدث التقنيات ومعدل تحديث مرتفع، بالإضافة إلى أداء سريع مدعوم بمعالج كوالكوم القوي، كما يضم كاميرا رئيسية بدقة عالية.

مميزات Samsung Galaxy S25 Edge

الميزة الكُبرى في هذا الهاتف تكمن في تصميمه النحيف، حيث يبلغ سُمكه 5.8 ملم فقط، ليكون أنحف هاتف في تاريخ سلسلة Galaxy S من سامسونج، ويُترجم هذا التصميم إلى وزن خفيف لا يتجاوز 163 جرامًا، ما يجعل حمل الهاتف واستخدامه بيد واحدة مريحًا وسهلًا للغاية.

من حيث الأداء يقدم الهاتف تجربة قوية وسريعة بفضل معالج Snapdragon 8 Elite، إلى جانب ذاكرة عشوائية بحجم 12 جيجابايت رام، ما يضمن استجابة فائقة وسلاسة في المهام اليومية، خاصة مع واجهة One UI 7 الداعمة لميزات الذكاء الاصطناعي التي تُحسن من تجربة المستخدم.

وعلى صعيد التصوير يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابيكسل، وهي نفس العدسة المستخدمة في Samsung Galaxy S25 Ultra، ما يتيح التقاط صور احترافية ذات تفاصيل دقيقة، كما يضم الهاتف عدسة واسعة بدقة 12 ميجابيكسل لتصوير الزوايا الأوسع بكفاءة.

أما الشاشة فهي بحجم كبير 6.7 بوصة بثقب في الأعلى للكاميرا الأمامية، تدعم معدل تحديث 120 هيرتز، وهي تأتي بدقة عالية وطبقة حماية قوية.

عيوب Samsung Galaxy S25 Edge

البطارية تعد من أبرز نقاط الضعف في هذا الهاتف، إذ تأتي بسعة صغيرة تبلغ 3900 مللي أمبير فقط، إلى جانب دعم شحن محدود بقوة 25 واط، وهو ما يعد أقل من المنافسين في هذه الفئة السعرية، كما أن الشاحن غير مرفق داخل العلبة، ما يُشكل نقطة سلبية إضافية.

يُطرح الهاتف بسعر مرتفع يقترب من سعر Galaxy S25 Ultra الذي يتفوق عليه بوضوح في عدة جوانب، أبرزها الكاميرا والأداء وجودة الشاشة، إلى جانب مجموعة من المزايا الفريدة التي تجعله خيارًا أكثر تكاملًا في فئته.

سعر Samsung Galaxy S25 Edge

يتوفر نسختان من هاتف سامسونج جالكسي أس 25 ايدج بالأسعار التالية عالميًا وفي السعودية والإمارات: