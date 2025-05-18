فرحي أطفالك بأغاني لولو..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني ليل ونهار

يبحث الكثير من متابعي قنوات الأطفال عن خطوات تنزيل تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لما تقدمه قناة وناسة كيدز من محتوى مناسب وآمن للأطفال حيث نجحت القناة الفضائية في جذب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة كيدز 2025

تردد قناة وناسة كيدز للأطفال

يعتبر محتوى قناة وناسة كيدز مميز حيث يعمل على تطوير مهارات الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين في الوطن العربي ككل حيث تقدم القناة باقة من أجمل الأغاني والأناشيد التي يحبها وتعجبهم أطفال مما يجعلها قناة مفضلة للعديد من العائلات التي ترغب في توفير محتوى ممتع وتعليمي لأطفالها كما أن القناة مجانية ومتاحة على أكثر من قمر صناعي.

تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات

التردد: 11470

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD

تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

خطوات تثبيت قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال