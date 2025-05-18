فرحي أطفالك بأغاني لولو..تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني ليل ونهار

يبحث الكثير من متابعي قنوات الأطفال عن خطوات تنزيل تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لما تقدمه قناة وناسة كيدز من محتوى مناسب وآمن للأطفال حيث نجحت القناة الفضائية في جذب عدد كبير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم التردد الجديد للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة وناسة كيدز 2025
تردد قناة وناسة كيدز للأطفال
يعتبر محتوى قناة وناسة كيدز مميز حيث يعمل على تطوير مهارات الأطفال الصغيرة ولها قاعدة جماهيرية كبيرة من المتابعين في الوطن العربي ككل حيث تقدم القناة باقة من أجمل الأغاني والأناشيد التي يحبها وتعجبهم أطفال مما يجعلها قناة مفضلة للعديد من العائلات التي ترغب في توفير محتوى ممتع وتعليمي لأطفالها كما أن القناة مجانية ومتاحة على أكثر من قمر صناعي.
تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات
- التردد: 11470
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- الجودة: SD
تردد قناة وناسة كيدز على عرب سات
- التردد: 11270
- الاستقطاب: عمودي (V)
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4
- الجودة: HD
خطوات تثبيت قناة وناسة للأطفال على جهاز الاستقبال
- لا بد من فتح جهاز التلفاز وجهاز الاستقبال ثم من جهاز التحكم اضغط على زر القائمة Menu.
- ثم اختيار إعدادات التركيب ثم إدارة الترددات.
- كتابة التردد الجديد مع معدل الترميز ومعدل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب عمودي أو أفقي على حسب القمر الصناعي.
- قم بعد ذلك بالبحث عن القناة.
- بعد اكتمال البحث ستظهر قناة وناسة كيدز Wanasah TV في قائمة القنوات.
- ثم احفظ التغييرات الخاصة بالقناة.