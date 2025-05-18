ابسط عيالك طول الوقت.. تردد قناة كراميش على القمر الصناعي الان

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الترفيهي للأطفال بمختلف دول العالم، حتى أن القناة تقوم ببث باقة من الأغاني والبرامج التعليمية المشهورة، مما حظيت بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة عقب ما تقوم بنقله على مدار الساعة، فيما يمكنك معرفة أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الجديد

قم بإتباع بعض المعلومات التي تؤهلك من أجل استقبال قناة كراميش أطفال الجديد على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي حديث النايل سات.

تردد جديد 11470.

استقطاب جديد رأسي.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تردد أخر قناة كراميش أطفال

ولكي تبسط أطفالك طوال اليوم، وتجعلهم في حالة من الترفيه والتعليم الدائم، فيمكنك تنزيل التردد الأخر لقناة كراميش أطفال، بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11390.

بينما استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

مميزات قناة كراميش أطفال

وعن المميزات المعنية بتثبيت قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فجاءت كما يلي:-