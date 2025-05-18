تحرك عاجل من بنك الخرطوم في ولايات السودان الآن

أطلق بنك الخرطوم مبادرة هامة وعاجلة في جميع الولايات السودانية، تزامنًا مع استعداد موسم الحج الذي يتضمن استبدال العملة المرتقبة، ليبدأ البنك بولاية الجزيرة، إذا أن الحملة الميدانية تستهدف فتح حسابات مصرفية لكافة العاملين بمختلف المؤسسات الحكومية، ضمن الشمول المالي الرقمي، وتزامنًا مع توجيهات بنك السودان المركزي حول هذا الشأن، وتيسير كافة المعاملات أمام المواطنين السودانيين.

فتح حسابات بنكية داخل المؤسسات الحكومية

وفي سياق متصل، فإن الحملة تضمنت زيارة مقر الهيئة العامة للغابات التي يقوم فيها البنك بفتح حسابات مصرفية لجميع العاملين بها، كأول خطوة ضمن خطوات برنامج الشمول المالي، مما لاقت هذه المبادرة ترحيبًا كبيرًا وإشادة كُبرى من قبل المديرين والعاملين بمختلف مؤسسات وهيئات ولاية الجزيرة، لتكون خطوة نموذجية للتنسيق الفعال بين القطاع المصرفي السوداني وكافة الجهات الحكومية، لتلبية رغباتهم المالية بشكل ملائم.

بنك الخرطوم يطلق مبادرة الشمول المالي

وأشاد زرياب حسن، المدير العام المكلف، بمبادرة بنك الخرطوم التي تُساهم بشكل كبير ومباشر في تيسير العمليات المالية لجميع الموظفين، والعمل على دعم مسار التحول الرقمي في كافة المؤسسات الحكومية، ناهيك عن البنك أوضح في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أن هذه الخطوة تأتي ضمن الرؤية الاستراتيجية التي عزم عليها البنك لتعزيز الشمول المالي، مؤكدًا بأنها تسري على جميع الولايات السودانية لكي تضمن كافة الجهات العاملة في الدولة، وهو يهدف إلى تجاوز التحديات التي قد تواجه بعض شرائح المجتمع في الوصول إلى الفروع البنكية في السودان.