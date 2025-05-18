الآن من البيت افتح حسابك..طريقة فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني عبر الأونلاين بدون زيارة الفرع بالرقم الوطني

فتح حساب بنكي عبر بنك أمدرمان الوطني السودان 2025 عن طريق الإنترنت أصبح متوفر في البنك حيث يقدم البنك لعملائه خدمة فتح حساب بنكي عن طريق الأونلاين بسهولة بدون الحاجة لزيارة أحد فروع البنك حيث يمكن للعملاء إدارة معاملاتهم المالية عن طريق الأونلاين بكل يسر ذلك بعد فتح حساب جديد عن طريق الأونلاين.

فتح حساب عبر الإنترنت في بنك أمدرمان الوطني

لقد أتاح بنك أمدرمان الوطني خدمة فتح حساب عبر الإنترنت في بنك أمدرمان الوطني عن طريق الخطوات التالية كما يلي:

زيارة الموقع الرسمي عبر بنك أمدرمان الوطني.

إذا كنت مستخدم جديد اختر خيار إنشاء حساب.

قم بتعبئة نموذج التسجيل بالمعلومات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور.

أما إذا كنت تمتلك حساب مسبق قم بتسجيل الدخول باستخدام بياناتك.

ثم انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك اختيار خدمة فتح حساب جديد.

تعبئة لنموذج الإلكتروني بجميع البيانات المطلوبة مع رفع الأوراق اللازمة.

بعد مراجعة البيانات والموافقة على الشروط سوف يتم فتح حسابك بنجاح.

شروط فتح حساب في بنك أمدرمان الوطني