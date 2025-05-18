احسبها صح.. طريقة حساب 200 ألف جنيه عائد شهادة البنك الأهلي

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة لحساب الشهادات الادخارية للبنك الأهلي، ناهيك عن أن ذلك جاء بعد قرار البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة، بالإضافة إلى إعلان كافة البنوك الأخرى ومن بينها البنك الأهلي لتخفيض العائد على الشهادات البلاتينية السنوية بكافة دورياتها، فيما يمكنك معرفة أبرز التفاصيل الخاصة بحساب قيمة الشهادة الادخارية، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيف أحسب شهادة ادخار البنك الأهلي

عند قيامك بشراء شهادات البنك الأهلي الإدخارية، بناءً على ما يلي:-

في حالة شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه وذلك بعائد 28% فيتم القسمة على 100، حتى يخرج قيمة الناتج لـ 56 ألف جنيه سنويًا، 4666 جنيه شهريًا.

أما إذا رغبت في شراء شهادة بقيمة 200 ألف جنيه وذلك بعائد إدخاري يصل إلى 18%، فيمكنك القسمة على 100، من أجل أن يصبح الناتج 36 ألف جنيه سنويًا.

ما يُفيد ذلك أن تضرب قيمة الشهادة في نسبة العائد ومن ثم قم بالقسمة على 100 حتى يخرج لك قيمة العائد.

شهادات ادخار البنك الأهلي

وعن تفاصيل شهادات البنك الأهلي الادخارية، وذلك بعد تخفيض العائد الدوري على قيمة الشهادات المطروحة من قبل البنوك العاملة بالدولة، فجاءت كما يلي:-