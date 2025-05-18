“قمة كروية منتظرة”.. القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال Barcelona vs Villarreal الدوري الإسباني

مع اقتراب نهاية الموسم الكروي، تزداد حماسة عشاق كرة القدم لمتابعة أقوى المواجهات في الدوري الإسباني، وتبرز مباراة برشلونة وفياريال كإحدى أبرز اللقاءات المنتظرة، خاصة مع اشتداد الصراع على المراكز الأوروبية، اللقاء يحمل أهمية مزدوجة وهي فرصة لبرشلونة لتعزيز تفوقه في الصدارة، وطموح من فياريال لتحقيق مفاجأة أمام أحد أعتى الفرق الإسبانية، سنتعرف على القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال وموعد المباراة والتشكيل المتوقع.

موعد مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

أعلن الاتحاد الإسباني أن المباراة ستقام اليوم الأحد 18 مايو 2025 في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستكون المباراة على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة 37 من الدوري الإسباني.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال

سيتم بث مباراة برشلونة وفياريال Barcelona vs Villarreal عبر شبكة قنوات بي إن سبورت، الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتحديدًا على:

قناة: beIN Sports HD 1

المعلق: حسن العيدروس

وضع فريق برشلونة وفياريال قبل المباراة

يدخل برشلونة المواجهة على أمل الفوز بلقب الدوري الإسباني رسميًا، بعد فوزه في الجولة السابقة على إسبانيول بنتيجة 2-0، ليرتفع رصيده إلى 85 نقطة، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه ريال مدريد، في المقابل، يحتل فياريال المركز الخامس برصيد 64 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية تبقي على آماله في انتزاع المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

تشكيل فريق برشلونة المتوقع

يتوقع أن يدفع المدرب تشافي هيرنانديز بأفضل عناصره:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: هيكتور فورت – باو كوبارسي – كريستنسن – بالدي

الوسط: كاسادو – جافي

الهجوم: ليفاندوفسكي – باو فيكتور – فيرمين لوبيز

أهمية مباراة برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني

تمثل هذه المواجهة فرصة مثالية لـ برشلونة لتأكيد هيمنته على لقب الموسم، وتحقيق انتصار معنوي في نهاية المشوار، بينما يسعى فياريال لاقتناص ثلاث نقاط ثمينة تقربه من التأهل الأوروبي، والأجواء التنافسية المرتقبة تجعل من المباراة حدثًا لا يفوت لعشاق الكرة الإسبانية في الوطن العربي والعالم.