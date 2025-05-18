مباراة منتخب مصر ونيجيريا الان على تردد بين سبورت الرياضية

تنطلق بعد دقائق مباراة منتخب مصر ونيجيريا للشباب ضمن بطولة أمم أفريقيا، فيما أن المنتخب الأول تحت سن الـ 20 عامًا يخوض هذه المواجهة مساء اليوم الأحد الموافق 18 من شهر مايو 2025، من أجل تحديد المركز الثالث في بطولة الأمم الأفريقية التي ستُقام على ملاعب مصر، ناهيك عن خسارة المنتخب المصري أمام نظيره المغربي بهدف نظيف في نصف النهائي من كأس أمم أفريقيا للشباب.

موعد بث مباراة مصر ونيجيريا

تُقام مباراة مصر ونيجيريا للشباب اليوم الأحد الموافق 18 من شهر مايو 2025 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على استاد الدفاع الجوي، ناهيك عن إقامة مباراة المغرب وجنوب أفريقيا في تمام الساعة التاسعة مساءً على استاد القاهرة، حتى أن المباراة تُذاع على القنوات الرياضية التي من أشهرها بين سبورتس، بالإضافة إلى قناة الإتحادي الأفريقي لكرة القدم عبر تطبيق يوتيوب.

تردد بين سبورت الجديد

لكي تُشاهد مباراة مصر ونيجيريا اليوم الأحد على قناة بين سبورت بناءً على البيانات المتمثلة في التالي:-

قمر صناعي أول النايل ستات.

ترددها الحديث أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

التشفير مجاني.

تردد قناة بين سبورت على يوتلسات

والتردد الأخر لقناة بين سبورتس الحديث على القمر الصناعي، بحيث تتمكن من متابعة مباراة منتخب مصر والمنتخب النيجري، بناءً على المعلومات التالية:-