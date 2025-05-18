أحلى قناة لأطفالك تعليم وترفيه.. تردد ماجد الجديد على كل الأقمار الصناعية بجودة هائلة

تعد قناة ماجد من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في إذاعة المحتوى الطفولي المميز أمام الأطفال على مدار الساعة، مما حظيت على شعبية كبيرة وهائلة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عرضها لأفلام وبرامج كرتونية أكثر من مميزة على مدار الساعة، وأصبح من السهل إمكانية التعرف على ترددها الحديث سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد ماجد أطفال

قم بتنزيل التردد الأول لقناة ماجد أطفال على القمر الصناعي، وفقًا للمعلومات التي تتمثل في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

ترددها 11411.

استقطابها أفقي.

معامل الترميز للقناة “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ “¾”.

تردد قناة ماجد عرب سات

ولقناة ماجد أطفال على العرب سات، من أجل أن تُشاهد باقة من أروع المحتوى الطفولي والكرتوني، بناءً على المعلومات التي تتمثل في التالي:-

قمر صناعي ثاني العرب سات.

تردد القناة 11804.

وعن استقطاب القناة أفقي.

معامل الترميز 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ فهو “⅚”.

خطوات تثبيت قناة ماجد أطفال الجديد

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتثبيت قناة ماجد أطفال على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، بناءً على ما يلي:-