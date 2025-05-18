للعاطلين فقط.. رابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر 2025 خطوات سهلة

منحة البطالة في الجزائر من أكثر المنح المالية التي تقدمها الحكومة الجزائرية أمام كافة الأشخاص المتقدمين، نظير أن المنحة تأتي تزامنًا مع الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، حتى أنها تُساهم بشكل كبير في دعم قطاع كبير من الشباب العاطل عن العمل، عبر تقديم دعم مالي شهري يُلبي احتياجات المستفيدين، وعليه سنتعرف معًا الإجراءات التي على إثرها يمكنك التسجيل في المنحة خلال السطور التالية.

خطوات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

تتمثل أبرز الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بالتسجيل في منحة البطالة داخل مختلف ولايات دولة الجزائر، بناءً على ما يأتي:-

قم بزيارة موقع الوكالة الوطنية للتشغيل في بداية الأمر.

مع يمكنك بعدها بالنقر على زر “إنشاء حساب جديد” أو “طلب التسجيل في المنحة”.

بعدها عليك إدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد المتقدم العاطل.

لابد من الموافقة على الضوابط والمعايير المفروضة من قبل وزارة العمل والتشغيل.

قيام المتقدم برفع الوثائق السارية والصالحة لطلب التسجيل.

تحديد عنوان الإقامة بالتفصيل مع إدخال رقم هاتف المسجل.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ضوابط التسجيل في منحة البطالة بالجزائر

وأقرت وزارة العمل والتشغيل في دولة الجزائر، بعض الضوابط المعايير التي تضمن إجراءات التسجيل في منحة البطالة بالجزائر، بناءً على ما يأتي:-