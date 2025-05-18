مسلسل المدينة البعيدة الحلقة 26 اعلان على قناة ATV التركية

بعد مشوار طويل من التشويق والدراما، يترقب جمهور مسلسل المدينة البعيدة عرض الحلقة السادسة والعشرين والتي من المتوقع أن تحدث تحولا مهمًا في مجريات القصة، وسط تصاعد الأحداث وتعقد العلاقات بين الشخصيات، وقد نجح المسلسل منذ انطلاقه في أن يحجز مكانًا ثابتًا ضمن قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة خلال الموسم، بفضل الحبكة المشوقة والإنتاج المتقن.

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في الحلقات الماضية، وصلت الصراعات بين أبطال العمل إلى ذروتها، خاصة بعد:

اكتشاف “ليلى” الحقيقة حول علاقة “كنان” المزدوجة وارتباطه بصفقة تهدد مستقبل المدينة.

انكشاف الدور الذي تلعبه “دريا” في توريط العائلة في شبكة من الفساد المالي.

المواجهة المحتدمة بين “عدنان” وابنه “فراس” حول الإرث والسيطرة على شركة العائلة.

هذه الخطوط الدرامية المتشابكة تمهد لحلقة نارية قد تغيّر مصير الشخصيات بالكامل.

أحداث الحلقة 26 (متوقعة)

بحسب المصادر القريبة من الإنتاج، ستشهد الحلقة 26:

محاولة “ليلى” الهرب من المدينة بعد تعرضها للتهديد.

مفاجأة صادمة في المحكمة، حيث تكشف أوراق تثبت تورط أحد الشخصيات الرئيسية في جريمة قتل.

لقاء سري يجمع بين “كنان” و”رؤوف” يكشف فيه الأول نواياه الحقيقية تجاه الجميع.

نهاية مفتوحة تترك المشاهد في حيرة، خاصة بعد مشهد النهاية المثير الذي يتضمن إطلاق نار في موقع غير متوقع.

موعد عرض الحلقة 26 من مسلسل المدينة البعيدة

التاريخ: الاثنين، 26 مايو 2025

الوقت: الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة

الإعادة: اليوم التالي الساعة 1:00 ظهرًا

القنوات الناقلة

قناة ATV التركية (الناقلة الرسمية الأولى) – مع عرض مباشر وترجمة إنجليزية لاحقًا.

قناة الشرق دراما – النسخة المدبلجة للعربية تُعرض بعد 48 ساعة من الحلقة الأصلية.

منصة TOD وNoor Play – توفر الحلقة مترجمة باللغة العربية بعد ساعات من بثها.

لماذا يحظى المسلسل بهذا الاهتمام؟

حبكة متجددة: تتطور القصة باستمرار دون ملل، وتضم مفاجآت في كل حلقة.

أداء تمثيلي متميز: يجمع المسلسل بين نخبة من نجوم الدراما التركية والعربية.

تصوير سينمائي واقعي: تُصور المشاهد في مناطق نائية ذات طابع طبيعي فريد، مما يعزز الإحساس بالعزلة والغموض.

موضوعات عميقة: يطرح المسلسل قضايا اجتماعية وإنسانية مثل الغربة، الصراع بين الأجيال، والفساد المؤسسي.

مع اقتراب النهاية تبدو الحلقة 26 من مسلسل المدينة البعيدة مفصلية في سياق الأحداث، وقد تكون نقطة التحول الأكبر في العمل بأكمله، الجمهور على موعد مع جرعة دسمة من الدراما والمفاجآت، تجعل من هذه الحلقة واحدة من أكثر الحلقات المنتظرة في الموسم.