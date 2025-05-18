لولو بتعمل احلى كيك..تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات

تسعى قناة وناسة من خلالتردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات وعرب سات إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة وآمنة للأطفال، مما يجعلها خيار مثالي للآباء والأمهات الباحثين عن محتوى هادف لأطفالهم وتركهم أمام شاشة التلفاز بكل أمان دون الخوف عليهم من أي مشاهد لا تناسب أعمارهم.

تردد قناة وناسة الجديد 2025

أعلنت قناة وناسة عن تحديث تردداتها لعام 2025 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات، لضمان تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي عالي الجودة للأطفال.

تردد قناة وناسة الجديد 2025 على نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة وناسة الجديد 2025 على عرب سات

التردد: 11270

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

كيفية ضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025

لضبط تردد قناة وناسة الجديد 2025 على جهاز الاستقبال الخاص بك، اتبع الخطوات التالية:

افتح قائمة “الإعدادات” في جهاز الاستقبال. اختر “تثبيت” أو “الضبط اليدوي”. حدد القمر الصناعي المناسب (نايل سات أو عرب سات). أدخل التردد الجديد، الاستقطاب، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح أعلاه. ابدأ عملية البحث عن القنوات. بعد انتهاء البحث، احفظ القناة الجديدة ضمن قائمة القنوات لديك

مميزات قناة وناسة للأطفال

تتميز قناة وناسة بتقديم محتوى متنوع يجمع بين الترفيه والتعليم، ويشمل: