افتح حسابك البنكي في دقائق.. رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني

في خطوة تسهّل الإجراءات البنكية وتواكب التحول الرقمي، أعلن بنك الخرطوم عن إتاحة خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني، دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يوفر على العملاء الوقت والجهد، ويُعزز من انتشار الخدمات البنكية في جميع أنحاء السودان.

فتح حساب بنك الخرطوم

تأتي هذه الخدمة ضمن استراتيجية البنك لتعزيز الشمول المالي، خاصة مع الإقبال الكبير من المواطنين على فتح الحسابات البنكية إلكترونيًا في ظل الأوضاع الراهنة.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني

أطلق البنك منصة إلكترونية مخصصة لتقديم خدمة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني بكل سهولة وأمان. يمكن للمواطنين الآن التقديم عبر الرابط الرسمي التالي:

https://digitalbank.bankofkhartoum.com

يُشترط توفر الرقم الوطني الساري للتمكن من إكمال عملية فتح الحساب.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني

لتسهيل العملية، إليك الخطوات التفصيلية لاستخدام رابط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني:

الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الرابط المخصص من بنك الخرطوم اختيار خيار “فتح حساب جديد” إدخال الرقم الوطني بدقة مع باقي البيانات الشخصية المطلوبة تحميل صورة الهوية الشخصية وصورة شخصية حديثة اختيار نوع الحساب (جاري – توفير) الموافقة على الشروط والأحكام تأكيد البيانات وانتظار رسالة تأكيد على الهاتف أو البريد الإلكتروني

مميزات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني

اعتمد بنك الخرطوم على أحدث الأنظمة الرقمية لتقديم خدمة آمنة وعملية، وتتمثل أبرز مزايا فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني فيما يلي:

توفير الوقت دون الحاجة لزيارة أي فرع

واجهة استخدام سهلة ومناسبة لجميع الفئات

إمكانية فتح الحساب من أي مكان داخل السودان أو خارجه

سرعة التفعيل خلال ساعات من تقديم الطلب

دعم فني متواصل للرد على الاستفسارات

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين بالرقم الوطني

لضمان قبول الطلب، يشترط توافر الشروط التالية: