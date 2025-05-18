“حميــدو والــراعــي الكـذاب“ تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية لتسلية أطفالك

تستمر قناة طيور الجنة في تصدر قائمة القنوات المفضلة لدى الأطفال والعائلات في العالم العربي، لما تقدمه من محتوى تربوي وترفيهي راقي، يجمع بين التعليم والمرح، بأسلوب مبسط يناسب الأطفال من سن 2 حتى 10 سنوات، ومع بداية عام 2025 أعلنت إدارة القناة عن تحديث تردداتها على مختلف الأقمار الصناعية لتحسين جودة البث وتوسيع نطاق التغطية، مما دفع الكثير من المتابعين للبحث عن التردد الجديد لاستقبال القناة من جديد.

تردد قناة طيور الجنة

منذ انطلاقها في عام 2008، تميزت قناة طيور الجنة بقيادة خالد مقداد بتقديم محتوى مبتكر يجمع بين:

الأناشيد التعليمية التي تغرس القيم الإسلامية والإنسانية.

برامج تربوية مشوقة تعتمد على القصص والمواقف اليومية.

فقرات تفاعلية بين الأطفال والمقدمين مثل “عصومي ووليد”.

تقديم البرامج باللهجة المحببة للأطفال، ما جعلها أكثر قربًا وتفاعلًا.

تردد قناة طيور الجنة 2025 على الأقمار الصناعية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11393

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD / SD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات 2025

القمر الصناعي: عرب سات بدر 6

التردد: 11632

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد طيور الجنة عبر سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 11310

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 30000

الجودة: عالية الدقة

في حال لم تظهر القناة بعد إدخال التردد، يُنصح بمسح شامل للقنوات أو إعادة تعيين ضبط المصنع لجهاز الاستقبال.

كيفية ضبط التردد على جهاز الرسيفر

من خلال جهاز التحكم عن بُعد، ادخل إلى “الإعدادات”.

اختر “التركيب” ثم “إدخال التردد اليدوي”.

أضف التردد المناسب حسب القمر الصناعي.

اضبط معدل الترميز والاستقطاب.

اضغط “بحث”، ثم احفظ القناة.

في الختام تظل قناة طيور الجنة 2025 خيارًا مثاليًا لكل أسرة تبحث عن محتوى آمن، هادف، وترفيهي لأطفالها، ومع تحديث الترددات الجديدة، أصبح من السهل استقبال القناة بجودة عالية، سواء على الأقمار التقليدية أو من خلال المنصات الرقمية.