“ذاكــر خــلاص هــانــت“ جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2025 للشهادة الاعدادية جميع المحافظات

مع اقتراب نهاية العام الدراسي 2024/2025، تترقّب آلاف الأسر المصرية إعلان جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي، والتي تعد المرحلة الأهم في التعليم الأساسي، كونها تحدد مستقبل الطالب في الالتحاق بالثانوية العامة أو التعليم الفني، وقد أصدرت المديريات التعليمية في أغلب المحافظات الجدول الرسمي لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للصف الثالث الإعدادي 2025، والذي يبدأ غالبًا في منتصف مايو 2025، مع اختلاف بسيط في التواريخ بين المحافظات.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي

تبدأ الامتحانات من السبت 31 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 4 يونيو 2025، فيما يلي نموذج للجدول الذي اتبعته معظم المحافظات هذا العام، مع احتمال وجود تغيير طفيف في الترتيب أو المواعيد الزمنية:

السبت 31 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء – التربية الدينية

الأحد 1 يونيو: الدراسات الاجتماعية – الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الإثنين 2 يونيو: اللغة الأجنبية – الجبر والإحصاء

الثلاثاء 3 يونيو: العلوم – التربية الفنية

الأربعاء 4 يونيو: الهندسة

يتم إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع (مثل التربية الدينية والتربية الفنية والحاسب الآلي) غالبًا خلال الأسبوع السابق للامتحانات الأساسية.

تعليمات هامة للطلاب

الحضور إلى المدرسة قبل بدء اللجنة بـ30 دقيقة على الأقل.

إحضار الأدوات المطلوبة لكل مادة مثل المسطرة، البرجل، الأقلام الزرقاء، والآلة الحاسبة (للمواد التي تسمح بها).

يمنع استخدام الهواتف المحمولة داخل اللجنة.

قراءة ورقة الأسئلة بعناية وعدم الاستعجال في الحل.

هل الجدول موحد على مستوى الجمهورية؟

لا، يتم تحديد جدول الصف الثالث الإعدادي من قِبل كل مديرية تعليمية في محافظتها، وليس مركزيًا من وزارة التربية والتعليم، ولكن أغلب المحافظات تتبع نفس الإطار الزمني ونفس ترتيب المواد تقريبًا.

يمكن للطلاب وأولياء الأمور متابعة الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم التابعين لها، أو صفحات الإدارات التعليمية على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الجدول المفصل PDF لكل محافظة.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2025 يعكس جدية المرحلة وأهميتها، ويجب على الطلاب الاستعداد الجيد لكل مادة، وتنظيم الوقت في الأيام المتبقية لتحقيق أفضل أداء، نتمنى التوفيق والنجاح لكل طلاب الشهادة الإعدادية في هذا الموسم الدراسي الحاسم.