بعد التأجيل مفاجأت تشعل مواقع التواصل..موعد عرضمسلسل عثمان الحلقة 192.. خيانة داخل الكاي وتحالفات تغير مجرى الأحداث

أعلنت شركة Bozdağ Film عن تأجيل عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192، التي كانت مقررة في الأسبوع الماضي، ليكون الموعد الجديد يوم الأربعاء 21 مايو 2025، عبر قناة ATV التركية جاء هذا التأجيل نتيجة العمل على بعض المشاهد القتالية الهامة التي تطلبت معالجة بصرية متقدمة.

موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 192 على قناة ATV

سيكون جمهور المسلسل التاريخي على موعد مع حلقة نارية من مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192، حيث تم تحديد وقت البث الحلقة 192 من مسلسل عثمان كما يلي:

الأربعاء 21 مايو 2025

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر وتركيا والسعودية

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت الإمارات

وستُعرض الحلقة 192 من مسلسل عثمان مترجمة لاحقًا عبر عدد من المنصات الشهيرة، مثل:

منصة قصة عشق

منصة نور بلاي

قناة الفجر الجزائرية

قناة اليرموك الأردنية

القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

لمن يتابع الحلقة 192 من مسلسل عثمان بالبث المباشر أو الترجمة، هذه أبرز القنوات وتردداتها:

قناة ATV التركية: تعتبر القناة الرسمية لعرض مسلسل المؤسس عثمان في تركيا، وتبث الحلقة 192 من مسلسل عثمان الجديدة كل يوم أربعاء باللغة التركية. يمكن استقبال القناة عبر القمر الصناعي تركسات على التردد 11628، الاستقطاب أفقي، معدل الترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6. قناة الفجر الجزائرية: تقوم بعرض الحلقة 192 من مسلسل عثمان مترجمة إلى العربية بعد ساعات من عرضها في تركيا ويمكن مشاهدتها عبر القمر الصناعي نايل سات على التردد 11034، الاستقطاب أفقي، ومعدل الترميز 27500. قناة اليرموك الأردنية: من القنوات المفضلة أيضًا لعرض مسلسل عثمان الحلقة 192 مترجم، وتبث الحلقة يوم الخميس. التردد الخاص بها على نايل سات هو 11678، الاستقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500.

أبرز أحداث مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192

تترقب الجماهير عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 لما تتضمنه من تطورات قوية وصراعات جديدة تهدد استقرار قبيلة الكاي، بحسب الإعلان الترويجي.