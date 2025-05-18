. صراع ناري من أجل النقاط الثلاث..موعد مباراة فاركو وحرس الحدود في دوري نايل

يستعد عشاق الكرة المصرية لمتابعة مواجهة قوية ومثيرة تجمع بين فاركو وحرس الحدود مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من المجموعة الأولى (المنافسة على اللقب) في بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل ويحتضن استاد المكس بالإسكندرية اللقاء المنتظر الذي ينطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فاركو وحرس الحدود اليوم في الدوري المصري

تأتي مباراة فاركو وحرس الحدود في توقيت حساس للفريقين، حيث يسعى كل طرف لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب دوري نايل ويحتل فريق حرس الحدود المركز التاسع برصيد 23 نقطة، في حين يتقدم فاركو نسبيًا في الترتيب ويأتي سابعًا برصيد 31 نقطة.

غيابات مباراة فاركو وحرس الحدود

غيابات مؤثرة تشهدها صفوف حرس الحدود في هذه المواجهة، حيث يغيب الحارس الأساسي محمود الزنفلي ولاعب الوسط النيجيري إيزى إيميكا بسبب تراكم البطاقات، وهو ما دفع المدرب أحمد عيد عبد الملك لمحاولة تجهيز البدائل المناسبة لتعويض هذا النقص.

القمة المنتظرة بين فاركو وحرس الحدود في دوري نايل

يحاول الفريقان استغلال المواجهة لتحقيق عدة أهداف هامة ضمن مشوار دوري نايل:

فريق فاركو يسعى لمواصلة التقدم نحو المربع الذهبي في ترتيب المجموعة الأولى.

فريق حرس الحدود يأمل في تحسين موقفه والابتعاد عن مراكز القاع.

المباراة تقام على ملعب المكس وهو ما يمنح بعض الأفضلية لحرس الحدود من حيث الأرض.

الغيابات في صفوف حرس الحدود قد تؤثر على الأداء الدفاعي والوسط.

موعد مباراة فاركو وحرس الحدود في دوري نايل