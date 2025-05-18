موعد والقناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني.. والمعلق يكشف أسرار اللقاء

يترقب عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد مباراة قوية بين فريق برشلونة وفياريال في إطار منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2024/25 تحمل هذه المواجهة طابعًا خاصًا لكونها تأتي بعد تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني رسميًا، حيث يسعى الفريق الكتالوني للاحتفال بلقبه مع جماهيره في آخر مبارياته على ملعبه هذا الموسم.

موعد مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني

تبدأ مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني عند الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، على ملعب “مونتجويك” الذي سيشهد احتفالية الفريق الكتالوني بلقبه الغالي ويحتل برشلونة صدارة جدول الدوري برصيد 85 نقطة، بعد أن حسم اللقب بفارق مريح عن منافسيه، بينما يأتي فياريال في المركز الخامس برصيد 64 نقطة ويقاتل على حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني والمعلق

تنقل قناة beIN Sports HD 1 مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني، والتي يعلق عليها المعلق الرياضي المعروف حسن العيدروس، ليقدم تحليلاً مميزًا وتغطية شاملة لأحداث اللقاء ستكون المباراة فرصة للجماهير للاستمتاع بكرة قدم هجومية من برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك.

مباراة برشلونة وفياريال اليوم في الدوري الإسباني