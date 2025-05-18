موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية استعداد مكثف لكأس العالم للأندية

يترقب عشاق كرة القدم موعد مباراة الأهلي وباتشوكا الودية التي تأتي في إطار استعدادات الفريق الأحمر لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025. أعلنت شركة المتحدة للرياضة رسميًا عن تفاصيل اللقاء المرتقب، مما زاد من حدة الترقب حول أداء الأهلي قبل انطلاق البطولة المرتقبة.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

تعتبر مباراة الأهلي وباتشوكا الودية فرصة مثالية للفريق المصري لتجربة التشكيلة والتكتيكات التي سيخوض بها منافسات كأس العالم للأندية، حيث يسعى الجهاز الفني بقيادة المدرب إلى ضبط الفريق وتحسين الأداء قبل المواجهات الرسمية الصعبة في المجموعة الأولى التي تضم إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا في الاستعداد لكأس العالم للأندية

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا الودية يوم الأحد 8 يونيو 2025 على ملعب “تشيس ستاديوم”، في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة هذا الموعد الاستراتيجي يمنح الأهلي فرصة ذهبية للتحضير على أرضية ملعب مشابهة لظروف البطولة الحقيقية.

مباراة الأهلي وباتشوكا الودية