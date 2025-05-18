تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني.. تحضير جديد لاحتفالية اللقب

يستعد فريق برشلونة بقيادة المدرب هانز فليك لخوض مواجهة حاسمة اليوم الأحد أمام فريق فياريال في الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2024/25 تأتي هذه المباراة في توقيت مميز حيث يحتفل برشلونة بلقب الدوري الذي حسمه رسميًا الخميس الماضي، مما يزيد من أهمية اللقاء الذي سيكون الأخير للفريق على ملعب “كامب نو” هذا الموسم.

أهمية تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

يمتلك برشلونة فرصة لتوديع جماهيره بأداء قوي بعد حسم لقب الدوري برصيد 85 نقطة، بينما يسعى فياريال، صاحب المركز الخامس برصيد 64 نقطة، لتعزيز موقعه في جدول الدوري لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل لذلك، يشهد تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني تغييرات تكتيكية يراهن عليها المدرب هانز فليك للحفاظ على زخم الفريق والاحتفال مع الجماهير.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني

من المتوقع أن يعتمد هانز فليك في تشكيل برشلونة المتوقع أمام فياريال اليوم في الدوري الإسباني على العناصر التالية:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: هيكتور فورت، باو كوبارسي، كريستنسن، بالدي

خط الوسط: كاسادو، جافي

خط الوسط الهجومي: باو فيكتور، فيرمين لوبيز، أنسو فاتي

خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي

هذا التشكيل يعكس رغبة المدرب في الموازنة بين الحفاظ على الأداء الهجومي القوي واستمرارية التركيز الدفاعي، خصوصًا في مواجهة فريق فياريال الطامح لتحقيق نتيجة إيجابية.