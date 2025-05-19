“خلاص ارتــاح من ديونك” تمويل حتى 150 ألف ريال من الراجحي بدون كفيل وبأقساط ميسرة 5 سنين

يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن شروط طلب تمويل سداد المديونية عبر مصرف الراجحي 2025، حيث طرح المصرف عدد من الحلول المتميزة للأفراد ومنها التمويل الشخصي لسداد المديونية والذي يتميز بإجراءات بسيطة وسهلة مع فترة سداد تصل إلى 5 سنوات، والتمويل يكون دون الحاجة إلى وجود كفيل، ويكون متاح لكل من المواطنين والمقيمين، كما يكون متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط طلب تمويل سداد المديونية عبر مصرف الراجحي

كشف مصرف الراجحي عن الشروط اللازمة لتقديم طلب تمويل سداد المديونية والتي تمثلت على النحو الآتي:

ضرورة بأن يكون الشخص المتقدم للتمويل في مصرف الراجحي سعودي الجنسية.

أو يكون المتقدم للتمويل من الأشخاص المقيمة إقامة نظامية بالمملكة العربية السعودية.

العمر للمقيمين لا يقل عن 18 سنة، وبالنسبة للمواطنين السعوديين لا يقل عن 23 سنة.

ألا يقل الدخل الشهري للمقيمن عن 5000 ريال، وبالنسبة للمواطنين عن 4000 ريال.

تقديم كافة المستندات اللازمة، وتوفير الضمانات المطلوبة حسب نوع التمويل الذي ترغب به.

أوراق الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

يجب تقديم مجموعة من المستندات الضرورية لاستكمال طلب تمويل سداد المديونية لدى مصرف الراجحي، وتشمل هذه المستندات ما يلي: