“عودة نارية غير متوقعة” أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس وموعد عرضها بعد التأجيل

ينتظر الجمهور أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الموسم السادس وذلك تزامنا مع تداول الإعلان التشويقي للحلقة والذي شهد مفاجأت غير متوقعة، حيث تتشابك الأحداث وتتسارع وبالأخص مع قرب الانتهاء من هذا الجزء الذي يفصلنا عنه حلقات قليلة وفقا لما أعلنته الشركة المنتجة في وقت سابق، كما تشهد الحلقة المنتظرة وضع المؤسس عثمان أمام عدد من القرارات المصيرية.

أحداث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

من المنتظر بأن تشهد الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الكثير من التشويق والإثارة، حيث تستمر المواجهة ما بين عثمان بن أرطغول وبين الأعداء من المغول ويحاول العدو السيطرة على الأراضي، ولذلك يقوم عثمان بإعداد خطة دفاعية عن قبيلته، ومتوقع بأن تشهد الحلقة قرارات هامة قد تغير مسار الحرب، كما أنه في تطور مفاجئ ستدور الأحداث حول مصير أورهان وهل سيبدأ بتولي قيادة الدولة أم لا مما يتسبب ذلك في حدوث عدد من الصراعات الجديدة التي تكون ما بين الإخوة وكذلك الطامعين في الحكم.

موعد عرض الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان

من المقرر بأن تعرض الحلقة المقبلة 192 من مسلسل قيامة عثمان الجزء السادس بعد تأجليها رسميا من الاسبوع الماضي لتعرض الاسبوع الحالي على قناة ATV التركية يوم الأربعاء 21 – 5 – 2025 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، ويمكن ضبط تردد القناة من خلال القمر الصناعي نايل سات والتردد يكون 10796 ومعدل الترميز هو 27500 ومعدل الاستقطاب هو أفقي فيما يكون معامل تصويب الخطأ هو 5/6.