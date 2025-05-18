“تابعوا أحداث مشوقة ومثيرة” موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس

يبحث العديد من الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس، وجاء ذلك تزامنا مع إعلان الشركة المنتجة للمسلسل تأجيل عرض الحلقة الأسبوع الماضي وترحيلها بسبب مباراة كأس تركيا الذي تم بثه بنفس توقيت إذاعة المسلسل، ولذلك نقدم لكم السطور الآتية ميعاد عرض الحلقة وأبرز الأحداث التي منتظر حدوثها وفقا لما جاء في الإعلان التشويقي.

موعد عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس

من المنتظر بأن يكون ميعاد عرض الحلقة المقبلة من مسلسل قيامة عثمان، وذلك يوم الأربعاء المقبل الذي يوافق الواحد والعشرون من شهر مايو الحالي 2025 وتعرض على قناة ATV التركية وتكون في الساعة 20.00 بتوقيت تركيا والساعة 21.00 بتوقيت كل من مصر والسعودية والساعة 22.00 بتوقيت الإمارات، كما تعرض المسلسل يوم الخميس المقبل الذي يوافق الثاني والعشرون من شهر مايو الحالي 2025 وتعرض على قناة الفجر الجزائرية وتكون في الساعة 21.00 بتوقيت تركيا والساعة 22.00 بتوقيت المملكة ومصر والساعة 23.00 بتوقيت أبو ظبي، فيما تعرض المسلسل أيضا على بعض من المنصات والقنوات الاخرى.

أحداث الحلقة 192 مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس

ستشهد أحداث الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس الكثير من التشويق والإثارة، ومن المتوقع حدوث نهاية كلاوديوس وكذلك تحالف صوفيا مع البيزنطيين، ومتوقع حدوث بعض من الصراعات التي تكون ما بين عثمان مع المغول، وكذلك تحرير تورغوت وأيضا حدوث بعض من الاضطرابات التي تهدد القبيلة.