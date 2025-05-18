“بالرقم الوطني الآن NOW” بنك الخرطوم يحدد خطوات فتح حساب اونلاين 2025 والشروط المطلوبة

حدد بنك الخرطوم خطوات فتح حساب اونلاين 2025 بالرقم الوطني وجاء ذلك تزامنا مع طرح عدد من الخدمات الإلكترونية، وأبرز تلك الخدمات هي خدمة إنشاء حساب إلكتروني من أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة للذهاب لأي من فروع البنك، علما بأن تلك الخدمة تكون دون دفع أي رسوم ويمكن للعميل سواء المقيم أو المغترب الاستفادة من كافة المعاملات المصرفية البنكية وتحويل الأموال محليا ودوليا

بنك الخرطوم فتح حساب اونلاين 2025

يوجد بعض من خطوات فتح حساب أون لاين في بنك الخرطوم لعام 2025 والتي تمثلت على النحو التالي:

أولا: قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف.

ثانيا: يتم الضغط على إنشاء حساب جديد.

ثالثا: بعد ذلك يتم اختيار اللغة المناسبة.

رابعا: تحديد نوع الحساب الذي ترغب به.

خامسا: كتابة كافة البيانات بشكل دقيق.

سادسا: إرسال المستندات بصيغة بي دي أف.

سابعا: ثم الموافقة على الشروط والأحكام.

أخيرا: قم باانقر على خانة إرسال الطلب.

شروط إنشاء حساب اون لاين في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط اللازمة ليتمكن العميل من إنشاء الحساب إلكترونيا وتمثلت أبرزها لتكون كما يلي: