“برز واحد من هنا HERE” خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا في مصر 2025 وتقديم طلب التظلم

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات استعلام عن مخالفات المرور مجانًا في مصر 2025، حيث طرحت الإدارة العامة للمرور خدمة إلكترونية وهي التعرف على قيمة المخالفة المرورية من أي مكان دون عناء الذهاب لوحدات المرور والانتظار في الزحام والطوابير، كما أنه يمكن سداد المخالفات عبر الموقع الرسمي للنيابة العامة للمرور بأقرب وقت حتى لا يتم توقيع غرامة أخرى بسبب التأخير.

استعلام عن مخالفات المرور مجانًا في مصر

يوجد بعض من الخطوات اللازمة للاستعلام عن مخالفات المرور في مصر ويكون ذلك عبر موقع النيابة العامة وذلك من خلال النقاط الآتية:

الدخول على رابط موقع النيابة العامة للمرور.

من ثم يتم اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

اختيار خانة الاستعلامات، ثم اضغط على متابعة.

الضغط على خانة مخالفات رخص المركبات.

كتابة رقم لوحة السيارة وباقي البيانات المطلوبة.

التأكد من صحة ما تم كتابته في الحقول الفارغة.

أخيرا انقر على خانة استعلم وانتظر لتظهر أمامك تفاصيل المخالفات المرورية للمركبة الخاصة بك.

كيفية تقديم تظلم على مخالفات المرور إلكترونيًا

فور التعرف على قيمة المخالفة المرورية فيمكن تقديم طلب للتظلم في حالة وجود اعتراض على قيمتها وذلك من خلال الخطوات المقبلة: