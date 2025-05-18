تصريحات مدحت شلبي تفتح النار على أزمة عدم خصم نقاط الأهلي بعد انسحابه من مباراة القمة

أثارت تصريحات الإعلامي مدحت شلبي خلال حلقة برنامجه “يا مساء الأنوار” على قناة “mbc masr” جدلاً واسعاً حول أزمة عدم خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم بعد انسحابه من مباراة القمة أمام الزمالك.

مدحت شلبي يطرح سؤال مثير للجدل حول خصم نقاط الأهلي في الدوري المصري

طرح شلبي سؤالاً حاسمًا على نجوم الأهلي السابقين حسام البدري، سيد معوض، وشريف عبد الفضيل حول مدى تطبيق اللوائح في حال انسحاب فريق مثل بيراميدز من مباراة ضد الأهلي، وهل سيُخصم منه 3 نقاط فقط أم 6 نقاط، في إشارة غير مباشرة إلى موقف الأهلي في الأزمة.

ردود نجوم الأهلي السابقين على سؤال مدحت شلبي

حسام البدري: أكد أن اللوائح يجب أن تُطبق على الجميع، وأن الفريق المنسحب سيُخصم 6 نقاط، مشيراً إلى أن الأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية، ويجب توضيح اللوائح لتفادي المشكلات.

سيد معوض: أشار إلى أنه في حال حدوث نفس الظروف مع بيراميدز، فسيُخصم 6 نقاط، حتى لو كانت مثل ظروف الأهلي أو الزمالك السابقة.

شريف عبد الفضيل: ختم بتأكيد أن تطبيق اللوائح سيكون بحذافيرها، بدون تمييز.

خلفية أزمة عدم خصم نقاط الأهلي

كان الأهلي قد انسحب من مباراة القمة أمام الزمالك، وقررت لجنة المسابقات وقتها تطبيق اللائحة واعتبار الأهلي مهزوماً بثلاثية نظيفة، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده بنهاية الموسم. ورغم تأييد اللجنة الأولمبية للقرار، فإن لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم ألغت قرار خصم النقاط بعد قبول تظلم الأهلي، مما أثار استياء العديد من الجماهير وأعاد الجدل حول شفافية تطبيق اللوائح.

أسباب الجدل حول خصم نقاط الأهلي

تناقض تطبيق اللوائح بين الفرق الكبرى والصغيرة

تدخل لجان التظلمات في تعديل قرارات لجنة المسابقات

تأثير قرارات اللجان على المنافسة الشرسة في الدوري المصري

تأثير تصريحات مدحت شلبي على الرأي العام

تفاعل واسع شهدته مواقع التواصل الاجتماعي عقب تصريحات مدحت شلبي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد لفكرة تطبيق اللوائح بشكل صارم على الجميع دون استثناء، وبين من يرى أن قرارات لجنة التظلمات جاءت في إطار اللوائح المعمول بها.

ردود فعل الجماهير حول تصريحات مدحت شلبي