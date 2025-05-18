من هاتفك يزول.. فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بدون زيارة الفرع بسهولة!

نقدم طريقة فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 بدون زيارة الفرع، حيث مع التطور المتسارع في الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين في السودان فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم بسهولة تامة ودون الحاجة إلى زيارة الفروع، حيث أطلق البنك خدمة إلكترونية تتيح لكل من يرغب بفتح حساب جديد إتمام العملية عبر موقعه الرسمي بخطوات بسيطة وسريعة، وذلك ضمن سعي بنك الخرطوم لمواكبة التحول الرقمي وتعزيز الخدمات المصرفية عن بُعد، مما يسهل على العملاء الوصول إلى حساباتهم وإجراء معاملاتهم البنكية بكل مرونة وأمان، وتعد هذه الخدمة نقلة نوعية في مسار تطوير القطاع المصرفي في السودان.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025

يوفر بنك الخرطوم آلية مرنة تُمكن الأفراد من فتح حساب مصرفي دون عناء من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي، ويمكنك اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للبنك عبر الرابط bankofkhartoum

اختيار اللغة المناسبة لسهولة التصفح

الضغط على خيار «إنشاء حساب جديد» في الصفحة الرئيسية

تحديد نوع الحساب المطلوب سواء كان حساب جاري أو حساب توفير

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم، رقم الهوية، وتفاصيل الاتصال

رفع نسخة من المستندات الرسمية مثل الهوية الوطنية أو جواز السفر

النقر على «تقديم الطلب» وانتظار إشعار التأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

يشترط بنك الخرطوم توفر عدد من المتطلبات الأساسية لضمان قبول الطلب بنجاح، وتشمل هذه الشروط:

أن يكون عمر المتقدم 18 عامًا أو أكثر، وفي حال كان أقل يجب تقديم طلب من ولي أمر قانوني

امتلاك المتقدم للجنسية السودانية

تقديم إثبات إقامة داخل السودان بشكل دائم

إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني لتفعيل الحساب

التأكد من أن المتقدم لا يمتلك حسابًا سابقًا في بنك الخرطوم

تقديم وثائق رسمية سارية مثل الهوية الوطنية أو الجواز

أبرز مزايا الحساب المصرفي في بنك الخرطوم

يوفر بنك الخرطوم مزايا مصرفية حديثة وعملية لكل من يفتح حسابًا جديدًا، وتتلخص هذه المزايا فيما يلي: