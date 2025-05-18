تردد الفجر الجزائرية الجديد: صلاح الدين والمؤسس عثمان الأن

تنقل قناة الفجر الجزائرية مسلسل صلاح الدين الأيوبي وقيامة عثمان وغيرها من المسلسلات التركية الأخرى التي حازت بها على شعبية وجماهيرية كبيرة في الآونة الأخيرة، ناهيك عن أن القناة استطاعت أن تدخل قلوب العديد من المتابعين في كافة أنحاء الدول العربية، وعليه يمكنك معرفة أخر تحديثات تمت على تردد القناة سواء كان على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكنك معرفة أخر تحديث تم على تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الفن، ومن أشهرها مسلسلات صلاح الدين والمؤسس عثمان، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

تردد القناة 10922.

أما عن الاستقطاب أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ يكون “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

ويمكن متابعة مسلسلات عثمان وصلاح الدين والفاتح على التردد الأخر لقناة الفجر الجزائرية، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو الأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

تردد القناة 12130.

استقطاب القناة عمودي.

معامل الترميز 27500.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “3/4”.

عرض مسلسلات صلاح الدين الأيوبي والمؤسس عثمان

تقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض مسلسلات صلاح الدين الأيوبي والمؤسس عثمان، في الأيام التالية:-