خطوة بخطوة.. استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في ثواني من هاتفك!

نقدم تفاصيل أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025، حيث في إطار جهود الدولة العراقية الرامية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، واصلت الحكومة تقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين عبر برامج الرعاية الاجتماعية، وكان آخرها ما يعرف بـ”الوجبة الأخيرة”، وهي دفعة مخصصة للفئات المشمولة بالدعم من ذوي الدخل المحدود والأرامل والأيتام، وقد كثّفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية جهودها لتسهيل عمليات التقديم والاستعلام، ووفرت خدمات إلكترونية للمواطنين للتأكد من أسمائهم ضمن القوائم الجديدة، مما يسهم في رفع المعاناة عن الآلاف من الأسر المتعففة ويعزز مبدأ العدالة في توزيع الموارد.

الاستعلام الإلكتروني عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن تسهيل آلية معرفة الأسماء المشمولة في الرعاية الاجتماعية من خلال منصة “مظلتي”، وذلك ضمن مساعيها لرفع كفاءة الخدمات الحكومية، حيث يمكن للمواطنين الاستعلام عن أسمائهم في الوجبة الأخيرة التي تم إطلاقها مؤخرًا من خلال خطوات بسيطة وواضحة تضمن الوصول إلى المعلومات الرسمية بكل دقة وشفافية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

يمكن للمواطنين اتباع الخطوات التالية للتحقق من الأهلية والاستفادة من الدعم:

الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية أو الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية

اختيار «الخدمات الإلكترونية» من القائمة الرئيسية

الضغط على خيار «الرعاية الاجتماعية» ثم تحديد «الوجبة الأخيرة»

إدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم الثلاثي، رقم البطاقة الوطنية، المحافظة

النقر على زر «استعلام» ثم الانتظار قليلًا حتى تظهر نتيجة البحث

الشروط الأساسية للاستفادة من الرعاية

ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المتقدمين، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم من والدين عراقيين

الإقامة الدائمة داخل الأراضي العراقية

تقديم المستندات الثبوتية التي توضح الحالة المعيشية

الفئة العمرية للرجال يجب أن تتراوح بين 18 و60 عامًا، وللنساء بين 15 و60 عامًا

عدم امتلاك أصول مالية أو مصدر دخل ثابت

ضرورة التسجيل عبر النموذج الإلكتروني المتوفر على منصة مظلتي

هدف البرنامج ودوره في تحسين الأوضاع المعيشية

يعد برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أهم ركائز الدولة في دعم الشرائح الهشة، حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الحد من نسب الفقر وتخفيف الأعباء الاقتصادية التي أثقلت كاهل المواطنين، وتأتي الوجبة الأخيرة كخطوة إضافية لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإيصال الدعم للمستحقين بطريقة شفافة وسريعة، مع مراعاة تحديث بيانات المشمولين بشكل دوري لضمان الاستحقاق الفعلي.