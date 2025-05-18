الحكومة الكويتية تحظر العمل في هذه الأماكن بداية يونيو 2025

في إطار الإستعدادات المهلمة لموسم الصيف، أصدرت الحكومة الكويتية متمثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة، مرسومًا بحظر العمل وتشغيل العمالة في المناطق المكشوفة، مؤكدة أن ذلك يكون في أوقات الظهيرة التي تبدأ من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 4 عصرًا، مشيرة إلى أن تطبيق هذا المرسوم يبدأ من شهر يونيو 2025 ويستمر إلى نهاية أغسطس المقبل.

حظر العمل في الأماكن في المكشوفة

نشرت الهيئة العامة للقوى العاملة، فلاشات تضمن عدة لغات مختلفة تحت شعار “سلامتهم أهم” متضمنة جميع مواقع التواصل الاجتماعية، تحمل العديد من رسائل توعوية ترفق الإستعداد الملائم لتشكيل فرق التفتيش السلامة المهنية التي ستتولى متابعة تنفيذ القرار على مدار الـ 3 أشهر متتالية خلال فصل الصيف، فيما تقوم الجهات المعنية بحملات تفتيشية مستمرة ومفاجئة في جميع مواقع العمل متضمنة كافة الجهات والقطاعات الحكومية والخاصة من أجل رصد أي مخالفات والعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة في حقهم.

تطبيق العقوبات القانونية على أصحاب العمل

ونوهت الهيئة في بيان لها اليوم، عن الإلتزام بكافة تعليماتها وضوابط المفروضة والمُعلنة مسبقًا من أجل حماية العمالة من حرارة الطقس الشديد خاصة في 3 أشهر التي تكون بدايتها من يونيو وحتى نهاية أغسطس، مشيرة إلى أن تطبيق القرار تضمن حظر العمل في الأوقات التي تستهدف تنظيم العمل وحماية العمل ولا يتضمن ذلك تقليل ساعات العمل، مضيفة أن ذلك يتضمن مراعاة الصالح العام والحفاظ على حياة الموظفين والعمالة التي تعمل في الأماكن المكشوفة، مشددة على جميع أصحاب الأعمال بتنفيذ هذا القرار لكي لا يخضعوا إلى المساءلة القانونية.