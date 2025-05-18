سعر كيلو الخرفان قائم اليوم.. أسعار الأضاحي مناسبة للجميع

لم يتبق سوى أقل من شهر على قدوم عيد الأضحى المبارك، التي ينتظره شريحة كبيرة من المسلمون في مختلف دول العالم، نظير أنه من أهم المناسبات الدينية التي لا يمكن التغاضي عنها، وعليه فإن العديد من الأشخاص مازالوا في حالة تأهب لشراء الأضاحي المتمثلة في الخرفان والماعز والماشية، وسنتعرف معًا على أخر تحديثات تتم على سعر الخرفان، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر الكيلو قائم الخرفان

جاءت أبرز التحديثات التي تتم على أسعار الخرفان ضمن التعاملات اليومية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

وصل سعر الخرفان والماعز البلدي إلى 200 جنيه للكيلو الواحد.

فيما سجل سعر الخراف البلدي نحو 7000 جنيه حتى 13 ألف جنيه.

ناهيك عن أن الخراف المستورد يبدأ من 6000 حتى 7000 جنيه للخروف الواحد.

بالإضافة إلى تسجيل العجول البقري نحو 175 جنيهًا للكيلو قائم.

وعن سعر الجاموسي فسجل قرابة الـ 165 جنيهًا.

أسعار العجول عيد الأضحى المبارك

كما يسهل قيامك بالتعرف على أسعار العجول تزامنًا مع دخول عيد الأضحى المبارك، وفقًا للأتي:-

وصل سعر العجل البقري البلدي لـ 80 ألف جنيه في سوق المواشي.

بينما سجل سعر العجل الجاموسي من 40 لـ 80 ألف جنيه.

بالإضافة إلى أن العجول المستوردة تراوح سعرها من 30 لـ 60 ألف جنيه.

نصائح شراء الأضحية

هناك بعض النصائح الواجب مراعاتها عند شراء الأضحية، ومن بينها التالي:-