القنوات الناقلة لمباراة ليون سيتي سيلورز ضد الشارقة في نهائي دوري أبطال آسيا 2 وموعد ضربة البداية

تُقام اليوم مواجهة حاسمة في نهائي دوري أبطال آسيا 2 تجمع بين ليون سيتي سيلورز ضد الشارقة الإماراتي، بعد بطولة مليئة بالإثارة والمنافسة بين أندية الغرب والشرق، حيث تمكن الشارقة من بلوغ هذا الدور بعد مسيرة مميزة بدأها بالفوز على نادي الحسين إربد الأردني في دور الـ16، ثم تفوق في مواجهة إماراتية خالصة على شباب الأهلي، قبل أن يُقصي التعاون السعودي من نصف النهائي بعد انتصار حاسم في لقاء الإياب، ويأمل الملك الشرجاوي في كتابة التاريخ والتتويج بلقبه القاري الأول.

موعد مباراة ليون سيتي سيلورز ضد الشارقة

ستنطلق مجريات المباراة: نادى هوم يونايتد – نادى الشارقه من ملعب بيشان الذي يتسع لـ 6,254 متفرج في التوقيتات المحلية التالية:

1:00 مساءً بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس.

2:00 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

3:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر والعراق والأردن.

4:00 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عُمان.

القنوات الناقلة لمباراة الشارقة وليون سيتي سيلورز

سيتم إذاعة مباراة ليون سيتي سيلورز ضد الشارقة Lion City Sailors vs Sharjah في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي عبر القنوات التالية:

SSC 1 HD بتعليق فارس عوض وخالد المديفر.

beIN SPORTS AFC بتعليق علي سعيد الكعبي.

الكأس 9 HD بتعليق سمير المعيرفي.

أبو ظبي الرياضية آسيا 1 بتعليق عامر عبدالله.

وستنفرد كل قناة بعمل استوديو تحليلي مختص بتحليل كافة اللحظات وأحداث مباراة الشارقة الإماراتي وليون سيتي سيلورز السنغافوري.

تشكيلات الفِرَق: نادى هوم يونايتد – نادى الشارقه

فيما يلي التشكيلة المتوقعة للملك الشرجاوي التي قد يستقر عليها المدرب الروماني كوزمين أولاريو لخوض مباراة ليون سيتي سيلورز ضد الشارقة في نهائي دوري أبطال آسيا 2: