ارتفاع جديد يزلزل الأسواق!.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي 18-5-2025 يرتفع من جديد

نقدم تفاصيل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي 18-5-2025، حيث سجلت الأسواق العراقية اليوم الأحد الموافق 18 أيار/مايو 2025 تغيراً طفيفاً في سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، حيث شهدت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بيوم أمس، ويأتي هذا التغيير في وقت تشهد فيه البلاد حالة من الاستقرار النسبي في السوق المالية، بينما بقيت أسعار الصرف لدى محال الصيرفة ثابتة من دون تغيير يذكر، ويترقب المواطنون وأصحاب الأعمال تحركات السعر بشكل يومي لما لها من تأثير مباشر على الحركة الاقتصادية ومستلزمات السوق المحلي، خصوصًا في ظل التقلبات العالمية والإجراءات الحكومية السابقة المتعلقة بسعر الصرف الرسمي.

سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي

سجلت بورصتا الكفاح والحارثية في العاصمة بغداد اليوم الأحد سعر صرف بلغ 142,450 ديناراً عراقياً لكل 100 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 50 ديناراً عن يوم أمس السبت الذي بلغ فيه السعر 142,400 دينار لكل 100 دولار.

اسعار صرف الدولار

أما في محال الصيرفة المنتشرة داخل الأسواق المحلية في بغداد، فقد بقيت الأسعار على حالها دون تغيير، حيث بلغ سعر بيع الدولار 143,500 دينار مقابل كل 100 دولار، في حين بلغ سعر الشراء 141,500 دينار لكل 100 دولار، ما يشير إلى حالة من الاستقرار النسبي رغم التذبذب البسيط في البورصة.

قرار سابق للحكومة بشأن السعر الرسمي للدولار

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء العراقي كان قد صادق في السابع من شباط/فبراير من العام 2022 على تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي الرسمي ليكون 1320 ديناراً عراقياً لكل دولار واحد، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وتحقيق التوازن بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي.