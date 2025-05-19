هتتذاع امتى عبر ATV التركية؟ .. رسميًا موعد عرض مسلسل عثمان الحلقة 192 الموسم السادس | أحداث غريبة هتغير كل حاجة

يترقب عشاق الدراما التاريخية عرض الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان”، التي كان من المقرر بثها يوم الأربعاء 14 مايو 2025، إلا أن القناة الناقلة أعلنت عن تأجيل العرض بسبب تزامنه مع بث مباراة نهائي كأس تركيا، مما دفعها إلى تخصيص وقت العرض للمباراة.

موعد عرض الحلقة 192

بعد التأجيل تم تحديد موعد جديد لعرض الحلقة 192، حيث ستبث على قناة ATV التركية يوم الأربعاء 21 مايو 2025، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت تركيا، أما النسخة المترجمة إلى العربية فستكون متاحة على قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس 22 مايو 2025 في نفس التوقيت.

ترددات القنوات الناقلة

قناة ATV التركية:

التردد: 10796 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

قناة الفجر الجزائرية:

التردد: 12034 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

أحداث متوقعة في الحلقة 192

تشير التوقعات إلى أن الحلقة 192 ستشهد تطورات درامية مثيرة، حيث يسلط الضوء على مواجهات حاسمة بين عثمان وخصومه، مع تصاعد التوترات داخل القبيلة، وظهور شخصيات جديدة قد تؤثر على مجرى الأحداث.

يذكر أن مسلسل “المؤسس عثمان” من إنتاج وإخراج أحمد يلماز، وبطولة النجم التركي بوراك أوزجيفيت في دور عثمان بن أرطغرل، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، ويعد من أبرز الأعمال الدرامية التركية التي تحظى بمتابعة واسعة في العالم العربي.

بعد تأجيل عرض الحلقة 192 من مسلسل “المؤسس عثمان” بسبب مباراة نهائي كأس تركيا، تم تحديد موعد جديد لبثها يوم الأربعاء 21 مايو 2025 على قناة ATV التركية، على أن تعرض النسخة المترجمة إلى العربية على قناة الفجر الجزائرية مساء الخميس 22 مايو 2025، ويتوقع أن تحمل الحلقة تطورات درامية مثيرة تزيد من تشويق المتابعين.