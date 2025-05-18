“لـولـو الـرغـايـة“ تردد قناة وناسة بيبي 2025 على الأقمار الصناعية نايل وعربسات

تواصل قناة وناسة بيبي Wanasah Kids في عام 2025 جذب أنظار الأسر العربية الباحثة عن محتوى ترفيهي وتعليمي آمن لأطفالهم، حيث تقدم القناة مزيجًا مميزًا من البرامج الكرتونية، والأناشيد، والمسلسلات التعليمية التي تعزز القيم وتدعم نمو الطفل في بيئة إعلامية مناسبة، ونظرًا للإقبال المتزايد على متابعة القناة، يرغب الكثير من الأهالي في معرفة تردد قناة وناسة كيدز الجديد لعام 2025 على مختلف الأقمار الصناعية، لتثبيتها على أجهزة الاستقبال بسهولة وجودة عالية.

تردد قناة وناسة بيبي

تتميز القناة بتقديم برامج متنوعة تُناسب الأطفال من عمر 3 إلى 12 سنة، ومن أبرز محتوياتها:

كرتون تعليمي يعزز مهارات الحساب والحروف.

أناشيد إسلامية وعربية هادفة بإيقاع خفيف ومحبب.

فقرات ترفيهية ومسابقات تفاعلية بسيطة.

قصص أطفال مستوحاة من التراث العربي والقيم الأخلاقية.

تردد قناة وناسة كيدز 2025 على الأقمار الصناعية

لضمان تغطية واسعة ووصول القناة إلى جمهورها في العالم العربي، تبث وناسة كيدز على عدة أقمار صناعية بجودة SD وHD، وجاء تردد القناة على نايل سات 2025 كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11430

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: SD/HD

تردد وناسة كيدز على عرب سات 2025

القمر الصناعي: عرب سات (بدر 6)

التردد: 11843

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

تردد وناسة كيدز على ياه سات

القمر الصناعي: ياه سات

التردد: 12054

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 27500

الجودة: SD

كيفية ضبط القناة على جهاز الاستقبال

من جهاز التحكم، ادخل إلى قائمة “التركيب” أو “الإعدادات”.

اختر “إضافة تردد يدوي”.

أدخل التردد المناسب حسب القمر الصناعي.

اضبط الاستقطاب والترميز.

اضغط “بحث”، ثم احفظ القناة من بين النتائج الظاهرة.

لماذا يفضل الآباء قناة وناسة كيدز؟

خالية من الإعلانات المزعجة أو غير المناسبة.

تدعم اللغة العربية الفصحى واللهجات الخليجية.

تراعي القيم الدينية والاجتماعية.

تقدم محتوى متنوعًا بين الترفيه والتعليم.

تعتبر قناة وناسة كيدز خيارًا مثاليًا لكل أسرة تسعى لتقديم محتوى نافع ومسلي لأطفالها في بيئة تلفزيونية آمنة، ومع توفرها على أكثر من قمر صناعي، أصبح الوصول إليها أسهل من أي وقت مضى.