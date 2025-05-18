ثبت تردد بين سبورت الجديد وتابع كل المباريات بجودة عالية

تعتبر قناة بين سبورت من أبرز القنوات الفضائية المتخصصة في نقل المباريات المحلية والعالمية، مع امتلاكها إلى استوديوهات على أعلى مستوى من أجل تليل المباريات لحظة بلحظة، ناهيك عن امتلاك القناة إلى فريق من المراسلين المتمكنين في نقل المباريات، عليه سنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نوضحه لكم في السطور التالية.

ترددات قناة بين سبورت

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة بين سبورت الحديث على النايل سات، من أجل متابعة كافة المباريات التي تنقلها القناة أول بأول، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي أول النايل سات.

تردد القناة يكون 11013.

بينما معامل الترميز للقناة 27500.

فيما أن معامل تصحيح الخطأ يكون “¾”.

تردد بين سبورت العرب سات

كما يمكنك استقبال التردد الأخر لقناة بين سبورت الثاني الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الرياضة وكرة القدم، بناءً على ما يلي:-

القمر الصناعي الأخر العرب سات.

كما أن ترددها يكون 12245.

الاستقطاب للقمر الصناعي “رأسي”.

بينما معدل الترميز فهو “27500”.

وعن معامل تصحيح الخطأ يكون “3/4”.

تردد قناة بين سبورت الثالث

ولقناة بين سبورت تردد ثالث على القمر الصناعي، من أجل أن يُتابعها العديد من المباريات المحلية والعالمية وغيرها من المحتوى الرياضي الأخر، بناءً على ما يلي:-