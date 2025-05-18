“تصميم يخطف الأنظار” هاتف samsung galaxy s25 edge الأفضل من سامسونج بتصميم جذاب وعصري

كشفت شركة سامسونج مؤخرًا عن أحدث إصداراتها ضمن سلسلة Galaxy S الرائدة، وهو الهاتف الذي أثار جدلاً واسعًا واهتمامًا عالميًا منذ اللحظة الأولى لإعلان اسمه Samsung Galaxy S25 Edge الهاتف يمثل عودة ذكية لفلسفة “الحافة المنحنية” ولكن بلمسة عصرية وتقنيات غير مسبوقة.

تصميم ثوري وشاشة منحنية مبتكرة

يتفوق Galaxy S25 Edge في جانب التصميم بفضل الشاشة المنحنية الجانبين بانسيابية سلسة، ولكن مع تعديلات هندسية تجعلها أقل عُرضة للمسّات الخاطئة وأكثر عملية في الاستخدام، تم تصنيع الهيكل من معدن التيتانيوم وظهر الهاتف من زجاج Gorilla Armor المقاوم للخدوش والصدمات.

الشاشة: Dynamic AMOLED 2X، بحجم 6.9 بوصة، بدقة +QHD ومعدل تحديث 144Hz، ودعم HDR10+.

الحواف: نحيفة جدًا، ما يمنح الهاتف نسبة شاشة إلى جسم تقارب 94%.

المعالج والأداء

يعمل الهاتف بمعالج الجيل الجديد من سامسونج Exynos 2500 أو Snapdragon 8 Gen 4 (حسب السوق)، بتقنية تصنيع 3 نانومتر، مما يمنحه أداءً قويًا وكفاءة عالية في استهلاك الطاقة.

الذاكرة العشوائية: 12 أو 16 جيجابايت من نوع LPDDR5X.

التخزين الداخلي: يبدأ من 256 جيجابايت حتى 1 تيرابايت، UFS 4.1.

الكاميرا

تعتمد الكاميرا في Galaxy S25 Edge على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتحسين الصور والفيديوهات في الزمن الحقيقي.

الكاميرا الخلفية:

رئيسية: 200 ميجابكسل، f/1.7، مثبت بصري.

عدسة واسعة جدًا: 50 ميجابكسل.

عدسة تيلي فوتو: 50 ميجابكسل، تقريب بصري 5x وتقريب رقمي حتى 100x.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل، مدعومة بتقنية التثبيت الرقمي وميزات تجميل ذكية.

البطارية والشحن

البطارية: 5100 مللي أمبير.

الشحن السلكي: 65 واط.

الشحن اللاسلكي: 35 واط.

الشحن العكسي: مدعوم حتى 10 واط.

ويمكن للهاتف الشحن من 0 إلى 100% خلال أقل من 35 دقيقة.

المزايا الإضافية

مستشعر بصمة داخل الشاشة يعمل بالموجات فوق الصوتية.

مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68.

دعم شبكات 5G، Wi-Fi 7، وBluetooth 5.4.

نظام تشغيل Android 15 وواجهة One UI 7.0.

دعم مستشعرات ذكية مثل قياس درجة حرارة الجلد وتحليل جودة الهواء المحيط.

السعر المتوقع

وفقًا للتسريبات والتقديرات الأولية:

السعر العالمي: يبدأ من 1199 دولارًا أمريكيًا للنسخة الأساسية.

في العراق: من المتوقع أن يتراوح بين 1,600,000 إلى 1,800,000 دينار عراقي، حسب سعة التخزين والوكيل.

يُعد Samsung Galaxy S25 Edge تطورًا فعليًا وليس مجرد تحديث، تصميمه الجريء، أداءه الفائق، وقدراته الذكية في التصوير تضعه بين أفضل هواتف العام بلا منازع، خصوصًا لمحبي تجربة الشاشة المنحنية الفاخرة.