أفضل موبايلات سامسونج 2025 الجديدة بمواصفات جبارة وأسعار تنافسية تناسب كل الفئات.. شوف الموديل المناسب ليك دلوقتي

شهدت شركة سامسونج خلال عام 2025 انطلاقة قوية عبر طرح مجموعة جديدة من الهواتف الذكية التي جمعت بين الأداء العملي والتصميم العصري والمزايا التقنية المتطورة، وتحرص سامسونج على تلبية احتياجات جميع المستخدمين، بداية من الفئة الاقتصادية حتى الهواتف الرائدة، مع الحفاظ على الجودة العالية والابتكار المستمر في الكاميرات والشاشات وسرعة المعالج، وتمكنت الشركة من تعزيز مكانتها بفضل تحديثات منتظمة وابتكارات مثل الشاشات القابلة للطي وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتكاملة.

أهم هواتف سامسونج في 2025:

Samsung Galaxy S24 Ultra

يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، مع شاشة Dynamic AMOLED 2X ودعم قلم S-Pen.

يتميز بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، مع شاشة Dynamic AMOLED 2X ودعم قلم S-Pen. Samsung Galaxy Z Fold 6

يأتي بتصميم مطور أكثر نحافة، وشاشة رئيسية قابلة للطي بحجم 7.6 بوصة، مع تحسين في المتانة والأداء وسعة البطارية.

يأتي بتصميم مطور أكثر نحافة، وشاشة رئيسية قابلة للطي بحجم 7.6 بوصة، مع تحسين في المتانة والأداء وسعة البطارية. Samsung Galaxy A55 5G

هاتف متوسط أنيق بمعالج Exynos 1480، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع تصميم زجاجي وشاشة Super AMOLED.

هاتف متوسط أنيق بمعالج Exynos 1480، وكاميرا ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، مع تصميم زجاجي وشاشة Super AMOLED. Samsung Galaxy S24

النسخة الأساسية من السلسلة الرائدة بشاشة عالية الجودة، ومعالج فائق السرعة، وأداء ثابت في الألعاب والتصوير.

النسخة الأساسية من السلسلة الرائدة بشاشة عالية الجودة، ومعالج فائق السرعة، وأداء ثابت في الألعاب والتصوير. Samsung Galaxy Z Flip 6

هاتف قابل للطي بحجم صغير وسهل الحمل، يدعم شاشة خارجية أكبر، وأداء محسّن في البطارية ومعالجة الصور.

هاتف قابل للطي بحجم صغير وسهل الحمل، يدعم شاشة خارجية أكبر، وأداء محسّن في البطارية ومعالجة الصور. Samsung Galaxy M55

يتميز بشاشة كبيرة 6.7 بوصة، وبطارية 5000 مللي أمبير، وكاميرا رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، مع واجهة One UI 6.1.

استطاعت سامسونج أن تضع بصمتها بقوة في عام 2025 من خلال إطلاق مجموعة متنوعة من الهواتف التي تناسب كل الميزانيات والاستخدامات، من الهواتف القابلة للطي إلى الهواتف المتوسطة التي تقدم قيمة ممتازة مقابل السعر، قدمت سامسونج مزيجًا متوازنًا من الجودة والابتكار، فإذا كنت تفكر في شراء هاتف جديد هذا العام، فستجد ضمن سلسلة هواتف سامسونج 2025 ما يناسب احتياجاتك، سواء كنت تبحث عن كاميرا احترافية، أداء سريع، أو تصميم يلفت الأنظار.