خطوات تحديث البطاقة التموينية في العراق 2025 وإضافة المواليد الجدد

يبحث العديد من المواطنين في الدولة العراق، عن تحديث البطاقة التموينية، كونها من أبرز الخدمات المقدمة من خلال منصة أور الإلكترونية، حتى أن هذه البطاقة تضمن العديد من السلع الغذائية والمالية التي يحتاج إليها المواطنين مستفيدي الدعم الحكومي، ناهيك إمكانية إضافة المواليد الجدد من أجل الاستفادة بالدعم المقدم، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث البطاقة التموينية بالعراق

عليك اتباع مجموعة من الخطوات المعنية بتحديث البطاقة التموينية في العراق، بناءً على ما يلي:-

قم بالانتقال إلى منصة أور الإلكترونية.

مع إمكانية الانتقال إلى صفحة خدمات المنصة.

فيما يمكنك اختيار خدمة “تحديث البطاقة التموينية”.

قم بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المستفيد.

مع رفع الوثائق الحديثة الواجب إرفاقها عبر المنصة.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة وكذلك المستندات المُرفقة.

النقر في النهاية على زر “تأكيد”.

حتى تتمكن من إتمام تحديث البطاقة التموينية بكل سهولة.

طريقة إضافة المواليد الجدد في البطاقة التموينية بالعراق

ولكي تتمكن من إضافة المواليد الجدد داخل البطاقة التموينية والاستفادة من الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-