“تعرض بهذا التوقيت بعد تأجيلها” موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 على قناة ATV التركية

يبحث الجمهور في الوطن العربي عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 وقد جاء ذلك بعد إعلان الشركة المنتجة بشأن تأجيل عرض الحلقة التي كان مقرر عرضها الأسبوع الماضي على كل من قناة ATV التركية وقناة الجزائرية، كما أنه من المنتظر بأن تشهد أحداث الحلقة المقبلة صراعات ما بين عثمان مع المغول، وكذلك تحرير تورغوت مع تحالف صوفيا مع البيزنطيين.

موعد مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

حددت الشركة المنتجة ميعاد عر ض الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس، لتعرض مدبلجة على قناة ATV التركية ويكون ذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 مايو الحالي وتبدأ الحلقة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا والساعة 9 مساء بتوقيت مصر، بينما تعرض الحلقة مترجمة إلى اللغة العربية على قناة الفجر الجزائرية وتبدأ الحلقة في الساعة 9 مساء بتوقيت تركيا و10 مساء بتوقيت مصر، كما يتم إذاعة المسلسل من خلال منصة قصة عشق ومنصة نور بلاي وأيضا عبر قناة اليرموك الأردنية وكذلك قناة مصر أم الدنيا.

تردد قناة ATV التركية لنقل قيامة عثمان

يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية لنقل أحداث الحلقة المقبلة من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس على القمر الصناعي نايل سات من خلال الترددات الآتية:

التردد يكون: 12053.

تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز هو: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

يمكنكم ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات من خلال البيانات التي تمثلت على النحو التالي: