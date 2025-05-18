“تابع مسلسل قيامة عثمان” موعد عرض الحلقة 192 بعد التأجيل على قناة الفجر الجزائرية وقناة ATV التركية

يبحث الجمهور الساعات القليلة المقبلة عن موعد عرض الحلقة 192 بعد التأجيل لمسلسل قيامة عثمان، حيث أعلنت الشركة المنتجة في بيان رسمي أنه تم تأجيل عرض الحلقة من يوم الأربعاء الماضي وذلك بسبب مباراة كأس تركيا التي تم عرضها بنفس التوقيت، ومن المنتظر بأن تشهد الأحداث الكثير من التشويق والإثارة وأبرزها حدوث معركة ما بين عثمان مع المغول مع حدوث بعض من الاضطرابات التي تهدد القبيلة.

موعد عرض الحلقة 192 بعد التأجيل

من المنتظر بأن يكون موعد الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان الموسم السادس لتعرض بذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 الشهر الحالي وتكون مدبلجة على قناة ATV التركية فيما تبدأ الحلقة الساعة 21.00 بتوقيت دولة مصر، بينما تعرض الخميس المقبل الموافق 22 الشهر الحالي وتكون مترجمة على قناة الفجر الجزائرية كما تبدأ الحلقة الساعة 22.00 بتوقيت دولة مصر، فيما تعرض المسلسل عبر عدد من الوسائل الأخرى ومنها قصة عشق ونور بلاي وقناة اليرموك وقناة مصر أم الدنيا.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم عثمان

يمكن ضبط تردد القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الموسم عثمان على القمر الصناعي نايل سات ويكون ذلك عبر إدخال البيانات المقبلة في جهاز الريسيفر:

تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي نايل سات.

يكون التردد للقناة: 12053.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

يكون الترميز من خلال: 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية