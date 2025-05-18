“بالرقم الوطني وبدوسة واحد” خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 والشروط اللازمة

زاد البحث الفترة الماضية للتعرف على خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 والشروط اللازمة، حيث يعتبر بنك الخرطوم من أبرز وأهم البنوك السودانية وقد طرح مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية لعملائه سواء المقيمين أو المغتربين ومنها خدمة إنشاء الحساب إلكترونيا دون دفع أي رسوم إدارية وعناء الذهاب لأي فرع من الفروع والانتظار في الزحام.

فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025

يوجد بعض من الخطوات اللازمة لفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم ويكون ذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للبنك أو قم بتنزيل تطبيق بنكك على الهاتف المحمول ثم اتبع الخطوات الآتية:

عليك في بدء الأمر اختيار اللغة التي تناسبك للاستخدام.

من ثم تحديد نوع الحساب، ثم انقر على إنشاء حساب جديد.

ثم يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة والتي تكون بشكل صحيح.

إدخال كل من الاسم والعنوان ورقم الهوية واي بيانات أخرى.

بعد ذلم يتم إرفاق المستندات اللازمة والتي تكون بالصيغة المحددة.

أخيرا قم بالموافقة على الشروط والأحكام، ثم انقر على إرسال الطلب.

شروط فتح حساب أونلاين 2025 في بنك الخرطوم

حدد بنك الخرطوم عدد من الشروط اللازمة ليتم فتح حساب أونلاين من أي مكان وأي وقت، كما تمثلت أبرز تلك الشروط لتكون على النحو التالي: