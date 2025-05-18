“ســـاعه جـامدة” ساعة هواوي واتش فيت 4 huawei watch fit بمواصفات ممتازة وسعر واناقة لا مثيل لها

في ظل السباق التكنولوجي المتسارع بين كبرى الشركات التقنية، أطلقت شركة هواوي إصدارها الجديد من سلسلة الساعات الذكية Huawei Watch Fit 4 في عام 2025، والتي جاءت بتحديثات جذرية من حيث التصميم والمواصفات والمزايا الصحية، الساعة تمثل خيارًا متوازنًا بين الأداء والسعر، وتستهدف فئة المستخدمين الباحثين عن الذكاء والعملية في جهاز قابل للارتداء.

4 huawei watch fit

التصميم والشاشة:

جاءت Huawei Watch Fit 4 بتصميم مستطيل أنيق بحواف منحنية وشاشة AMOLED نابضة بالحياة بقياس 1.82 بوصة، مما يوفر مساحة رؤية أوسع مقارنةً بالإصدار السابق. الشاشة تدعم أكثر من 60 وجه ساعة قابل للتخصيص، مع معدل تحديث سلس وعرض عالي الدقة حتى في ضوء الشمس المباشر.

المواد: إطار من الألومنيوم خفيف الوزن، وسوار من السيليكون أو الجلد حسب النسخة.

المقاومة: مقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM)، مناسبة للسباحة.

المواصفات التقنية

المعالج: معالج محسّن من هواوي يوفر استجابة أسرع واستهلاكًا منخفضًا للطاقة.

الاتصال: Bluetooth 5.3، ودعم GPS مدمج.

البطارية: تدوم حتى 12 يومًا من الاستخدام المتوسط، وتشحن بسرعة عبر قاعدة مغناطيسية (70% في أقل من 30 دقيقة).

الذاكرة: مساحة تخزين داخلية صغيرة لتخزين وجوه الساعة والبيانات الصحية (ليست مخصصة لتخزين موسيقى مباشرة).

المزايا الصحية والرياضية

Huawei Watch Fit 4 تأتي مزودة بمجموعة متكاملة من أدوات تتبع الصحة، أبرزها:

مراقبة معدل ضربات القلب على مدار الساعة.

مستشعر SpO2 لقياس نسبة تشبع الأوكسجين في الدم.

قياس جودة النوم باستخدام خوارزميات TruSleep المحسنة.

مراقبة التوتر والتنفس العميق.

أكثر من 100 وضع رياضي، بينها الجري، ركوب الدراجات، التمارين الحرة، اليوغا، وتمارين HIIT.

الذكاء والتخصيص

تدعم الساعة إشعارات الهاتف الذكي، والردود السريعة على الرسائل (لأجهزة أندرويد)، والتحكم في تشغيل الموسيقى، بالإضافة إلى مؤقت، منبه، وتقويم.

كما تم إضافة ميزة جديدة وهي المساعد الذكي المصغر من هواوي لتقديم معلومات الطقس، التذكيرات، والملاحظات السريعة.

السعر الرسمي

حتى تاريخ مايو 2025، يبلغ السعر الرسمي لساعة Huawei Watch Fit 4:

في العراق: حوالي 120,000 – 135,000 دينار عراقي حسب الوكيل ونوع السوار.

في الأسواق العالمية: حوالي 85 إلى 95 دولارًا أمريكيًا.

لمن هذه الساعة؟

تمثل Huawei Watch Fit 4 خيارًا ممتازًا لمن يبحث عن ساعة ذكية أنيقة وخفيفة بقدرات رياضية وصحية شاملة، دون الحاجة لدفع مبالغ باهظة كما في الفئات الرائدة.