بكبسة زر يــازول.. فتح حساب بنك الخرطوم الجديد من هاتفك وفــي ثواني فقط

فتح حساب بنك الخرطوم من أبرز الخدمات التي مازالت محط اهتمام لدى العديد من العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، نظير أن هذه الخدمة تُساهم في تلبية احتياجات العملاء السودانيين بشكل كبير داخل وخارج السودان، نظير أن البنك يعتبر من أبرز وأهم البنوك العاملة في الدولة السودانية، وسنتعرف معًا على كافة التفاصيل الخاصة بفتح حساب بنكي خلال السطور التالية.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

قم بإتباع مجموعة من الخطوات التي تؤهلك لفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أون لاين أمام كافة العملاء السودانيين، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم الرسمي عبر الإنترنت.

مع القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

بعدها ستتأهل حينها من ملء استمارة طلب فتح جديد داخل البنك.

الموافقة على الأحكام والضوابط المفروضة من قبل البنك.

التأكيد على صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ما هي خدمات بنك الخرطوم أمام العملاء؟

ويوفر بنك الخرطوم العديد من الخدمات المصرفية أمام كافة العملاء سواء المقيمين أو المغتربين داخل وخارج الدولة السودانية، بناءً على ما يأتي:-