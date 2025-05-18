هسّــه طــالــع اسمــك.. استعلام أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 بالعراق عبر منصة مظلتي 

في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها العديد من الأسر العراقية، تواصل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية جهودها في تقديم الدعم للفئات الهشة والمحتاجة من خلال برنامج الرعاية الاجتماعية، وقد شهد عام 2025 إطلاق الوجبة الأخيرة من أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، التي طال انتظارها من قبل المواطنين في مختلف المحافظات.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

الرعاية الاجتماعية هي أحد برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها الحكومة العراقية، بهدف دعم الأسر ذات الدخل المحدود أو المعدوم، من خلال تقديم إعانات مالية شهرية تسهم في تحسين ظروفهم المعيشية، تُدار هذه المبادرة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بالتنسيق مع شبكة الحماية الاجتماعية.

الفئات المشمولة في الرعاية الاجتماعية

وتشمل هذه الوجبة عشرات الآلاف من الأسماء التي تم اختيارها بناءً على معايير دقيقة، أهمها:

الحالة الاقتصادية للأسرة.

عدد أفراد الأسرة (خاصةً وجود أطفال أو ذوي إعاقة).

عدم وجود راتب حكومي أو مصدر دخل ثابت.

التسجيل ضمن خط الفقر حسب قاعدة بيانات الجهاز المركزي للإحصاء.

كيفية الاستعلام عن الأسماء

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن الأسماء عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومنصة مظلتي.

اختيار “الرعاية الاجتماعية” من القائمة الرئيسية.

النقر على “الوجبة الأخيرة 2025”.

إدخال الرقم الوطني أو الاسم الثلاثي للمستفيد.

عرض النتيجة.

كما تم توفير تطبيق إلكتروني يُسهّل عملية البحث والمتابعة للمستفيدين، بالإضافة إلى رقم هاتف مجاني للدعم الفني.

المحافظات المشمولة

شملت الوجبة الأخيرة لعام 2025 جميع المحافظات العراقية دون استثناء، بما فيها بغداد، نينوى، البصرة، الأنبار، ديالى، كربلاء، النجف، ذي قار، وبقية المحافظات الأخرى.

توجيهات للمستفيدين

على المقبولين مراجعة دوائر الرعاية الاجتماعية لاستكمال الإجراءات.

سيتم صرف الدفعة الأولى من المخصصات المالية خلال شهر من تاريخ إعلان الأسماء.

يُطلب من المستفيدين تحديث بياناتهم الشخصية بشكل دوري لضمان استمرار الدعم.

تُعدّ هذه الوجبة من الأسماء خطوة إيجابية على طريق تعزيز العدالة الاجتماعية وتخفيف معاناة الفئات الأكثر حاجة في العراق، وتؤكد الوزارة استمرارها في استقبال الطلبات الجديدة من المواطنين ضمن مراحل مقبلة، مع تحسين آليات الفرز والاختيار لتحقيق أعلى درجات الشفافية.