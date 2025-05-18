مسلسل قيامة عثمان 192: تــابع Kurulus Osman أحداث نارية ومشوقة في هذا الموعد

الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان تعتبر أبرز وأشهر الحلقات التي يشهدها الموسم السادس، حتى أنها تضمن العديد من الأحداث التاريخية التي تنقلب فيها الأحداث بشكل كبير، ما بين الكشف عن خيانة بعض محاربي السيد عثمان وأسر تورغوت، ناهيك عن حصار مشدد لقلعة بورصة، وغيرها من الأحداث الجديدة المثيرة والمشوقة التي نشهدها في الحلقة القادمة، ولذا سنتعرف معًا على موعد بثها وتردد القنوات التي تقوم بنقلها خلال السطور التالية.

موعد بث مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192

يتم بث الحلقة 192 من مسلسل قيامة عثمان يوم الأربعاء المقبل الموافق 21 من شهر مايو 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ناهيك عن إعادة عرضها يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025 على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة العاشرة مساءً على قناة الفجر الجزائرية لتكون مترجمة إلى اللغة العربية، بحيث يتمكن أكبر عدد من المتابعين بمشاهدتها دون توقف، كما يتم بث حلقات المؤسس عثمان على منصات التواصل الاجتماعي بعدة لغات مختلفة.

تردد قناة ATV الناقلة لقيامة عثمان

يمكنك متابعة حلقات المؤسس عثمان الموسم السادس على قناة ATV، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة النايل سات.

ترددها يكون 10796.

بينما استقطابها فهو أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

تردد قناة الفجر الجزائرية

أما عن البيانات الأخرى المعنية بتثبيت قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، لكي يمكن متابعة مسلسل قيامة عثمان، بناءً على التالي:-