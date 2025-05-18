أسعار الحديد اليوموصل لكام؟ سعر الحديد اليوم الأحد 18 مايو 2025 بجميع الشركات المصرية

يعد الحديد من أبرز المواد الأساسية في قطاع البناء والتشييد، ويشكل مؤشرا هاما يعكس الحالة الاقتصادية والطلب في السوق المحلي، في هذا السياق، شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 18 مايو 2025 حالة من الاستقرار النسبي مع تسجيل بعض التغيرات الطفيفة في أسعار بعض الشركات المنتجة.

الوضع الحالي لأسعار الحديد

تراوحت أسعار طن الحديد في الأسواق المحلية بين 36,200 جنيه و40,000 جنيه، وذلك حسب نوع الشركة المنتجة ومكان التوزيع، فيما يلي نظرة على أسعار بعض الشركات:

حديد عز: سجل سعر الطن حوالي 40,647 جنيها، بزيادة قدرها 1,047 جنيها عن الأسعار المسجلة أمس.

حديد بشاي: بلغ سعر الطن نحو 38,500 جنيه.

حديد المصريين: سجل سعر الطن حوالي 38,500 جنيه.

حديد المراكبي: بلغ سعر الطن نحو 37,500 جنيه.

حديد العشري: سجل سعر الطن حوالي 36,200 جنيه.

حديد الجارحي: بلغ سعر الطن نحو 36,000 جنيه.

العوامل المؤثرة على أسعار الحديد

تتأثر أسعار الحديد بعدة عوامل، منها:

أسعار المواد الخام: مثل خام الحديد والبليت، والتي تتأثر بالأسعار العالمية.

تكاليف الإنتاج: بما في ذلك الطاقة والعمالة والنقل.

العرض والطلب: حيث يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة الأسعار، والعكس صحيح.

السياسات الحكومية: مثل الرسوم الجمركية والضرائب.

توقعات مستقبلية

يتوقع بعض المحللين أن تستمر أسعار الحديد في التذبذب خلال الفترة المقبلة وذلك بناء على التغيرات في العوامل المذكورة أعلاه، كما أن أي تطورات في السوق العالمية أو المحلية قد تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

تظهر أسعار الحديد اليوم استقرارا نسبيا مع بعض التغيرات الطفيفة في بعض الشركات، وينصح المتعاملون في قطاع البناء بمتابعة الأسعار بشكل دوري لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الشراء أو التخزين.