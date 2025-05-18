تردد قناة وناسة الجديد 2025: أحلى قناة لأطفال أغاني وأناشيد لأطفالك

تردد قناة وناسة من أكثر الترددات التي يبحث عنها العديد من الأسر التي لديهم أطفال صغار، فيما أن القناة تقدم العديد من البرامج التعليمية والترفيهية، ناهيك عن الأغاني والأناشيد الدينية الرائعة التي تقدمها القناة على مدار الساعة، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على تردد وناسة أطفال، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسة بيبي

مع التحديثات المستمرة على قناة وناسة أطفال، فأصبح من السهل إمكانية تثبيتها بناءً على النحو الأتي:-

القمر الصناعي “النايل سات”.

ترددها “11430”.

معاملل الترميز للقناة “27500”.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “6/5”.

تردد القناة على عرب سات

حتى أنه يمكنك تنزيل تردد قناة وناسة على القمر الصناعي الثاني، بناءً على البيانات المتمثلة في الأتي:-

قمر صناعي ثاني “العرب سات”.

تردد القناة “11862”.

معامل الترميز الخاص بالقناة “27500”.

استقطاب القناة فهو “أفقي”.

معامل تصحيح الخطأ لقناة وناسة “3/4”.

خطوات تنزيل قناة وناسة أطفال على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات لكي تقوم بتنزيل قناة وناسة أطفال على النايل سات والعرب سات، وفقًا لما يلي:-

قم بالدخول إلى القائمة الرئيسية لجهاز التحكم.

مع اختيار “التركيب اليدوي”.

فيما يسهل قيامك باختيار “القمر الصناعي، التردد، معامل الترميز”.

النقر على زر “البحث”.

حتى تبدأ عمليات البحث والقيام بالنقر على زر “حفظ”.

ما تقدمه قناة وناسة؟

أما عن ما تقدمه قناة وناسة أطفال لجميع المتابعين الصغار بمختلف دول العالم العربي، وفقًا لما يلي:-