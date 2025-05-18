“بكل سهولة من موبايلك NOW” طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني والشروط المطلوبة

يرغب المواطنين السودانيين بالتعرف على طريقة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 أونلاين بالرقم الوطني، حيث طرح البنك مؤخرا عدد من الخدمات الإلكترونية لكل من المقيمين والمغتربين ومنها خدمة إنشاء الحساب إلكترونيا دون الحاجة للذهاب للفرع والقيام بالخدمة من أي مكان ومن أي وقت، كما أنه يمكن الاستفادة بالتحويلات المالية المصرفية وذلك ليتم تحويل الأموال محليا ودوليا وأيضا دفع الفواتير.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن للمواطنين اتباع بعض الخطوات اللازمة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 إلكترونيا وذلك عبر النقاط التي تمثلت على النحو الآتي:

في البداية الدخول على رابط موقع بنك الخرطوم.

من ثم اختيار اللغة وتحديد نوع الحساب الخاص بك.

بعد ذلك اختيار خانة إنشاء أو فتح حساب جديد.

ثم كتابة البيانات اللازمة وتكون بشكل سليم.

إدخال الاسم ورقم الهاتف والرقم الوطني والعنوان.

إرفاق المستندات المطلوبة، والموافقة على الشروط.

أخيرا قم بالضغط على خانة إرسال الطلب، وستحصل فيما بعد على رسالة بها رقم حسابك البنكي الجديد.

شروط فتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم

يوجد بعض من الشروط اللازمة ليتمكن العميل سواء المقيم في السودان أو المغترب خارجها بفتح حساب أونلاين في بنك الخرطوم وتكون كما يلي: